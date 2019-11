Bin ich infiziert?

Viele Männer und Frauen waren schon einmal in einer Situation, in der das Risiko für eine HIV-Infektion bestand. Weltweit gibt es etwa zwei Millionen Neuinfektionen jährlich. Bayern ist in Deutschland das am zweitstärksten betroffene Bundesland. Hier erfahren jedes Jahr etwa 400 Männer und Frauen, dass sie HIV-positiv sind. Sie haben sich mit dem Virus angesteckt, das die Immunschwächekrankheit Aids auslösen kann. Im Rahmen der Initiative "Test jetzt!" des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege besteht im Rahmen der HIV-Testwoche das Angebot eines kostenlosen und anonymen HIV-Tests in den Gesundheitsämtern und Aids-Beratungsstellen in Bayern. Experten sind sich einig: Die Behandlungsmöglichkeiten sind heute besser als jemals zuvor. "Test jetzt!" findet vom 25. bis 29. November im Gesundheitsamt, Ludwigstraße 25, Eingang A, 2. Stock, zu den allgemeinen Öffnungszeiten statt. Test und Beratung sind kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Infos unter www.testjetzt.de, www.bzga.de und auf www.zanzu.de/de/themen/hiv-und-aids. red