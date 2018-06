Billigere Busfahrten

Die Straßen entlasten





Ein Euro pro Tag?



red



Die Freien Wähler (FW) im Landkreis Erlangen-Höchstadt sorgen sich um die Lebensqualität der Bürger. Explodierende Mieten und ein Verkehrskollaps sollen abgewendet werden. Dazu könnte die Tarifstruktur des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) reformiert werden, betonten laut einer Pressemitteilung der Partei die Kandidaten für Landtag und Bezirkstag nach einer Sternfahrt an den Erlanger Busbahnhof."Artikel 3 der bayerischen Verfassung fordert die Herstellung von gleichwertigen Lebensverhältnissen in Stadt und Land", sagt Christian Enz. Davon, so beklagt der Direktkandidat der Freien Wähler für den Landtag, sei im Alltag jedoch nur wenig zu spüren.Ein Kernproblem, so die Freien Wähler, sei dabei die Verkehrssituation. Für weniger Verkehr auf der Straße und mehr Lebensqualität wollten die Freien Wähler im Kreistag deshalb mit einem verbesserten Nahverkehr sorgen. "Inzwischen haben wir eine hervorragende Erschließung des Landkreises durch Linienbusse. Diese werden allerdings viel zu wenig benutzt", beklagt Martin Oberle. Für ihn ist dies kein Wunder, "denn der VGN ist teuer. Wer von Höchstadt aus Erlangen - wie etwa zu diesem Pressetermin - mit dem Bus besucht, zahlt zwölf Euro. Das ist wenig attraktiv, besonders wenn man abends zu zweit oder in der Gruppe unterwegs ist."Weil man aus Kalchreuth oder Dechsendorf deutlich günstiger in die Hugenottenstadt pendeln könne, sieht Enz in der Preisgestaltung einen Verfassungsverstoß. "Die Verfassung fordert, Menschen in Stadt und Land gleichzustellen. Wer außerhalb lebt, entlastet den Wohnungsmarkt. Das darf nicht an Fahrkartenautomaten bestraft werden." Deshalb fordert der Landtagskandidat für alle Fahrten innerhalb des VGN den gleichen Preis. Der Vorschlag der FW lautet, dass die Nutzung des VGN pro Tag einen Euro kosten sollte. Die nach Reduzierung des Fahrpreises fehlenden finanziellen Mittel sollten aus dem Staatshaushalt kommen, genügend Geld sei vorhanden.