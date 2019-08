Billigbrillen aus Bamberg für die Welt

Millionen Menschen brauchen eine Brille, können sich aber keine leisten. Diese Menschen können nicht arbeiten, Kinder und Jugendliche können nichts lernen. Dies hat ein "weitsichtiger" Erlanger Erfinder - Martin Aufmuth, Vorsitzender des Vereins "Ein-Dollar-Brille e. V". - erkannt. Aufmuth entwickelte eine Biegemaschine, mit der Menschen vor Ort ohne Strom oder komplizierte Verfahren Brillen selbst herstellen können. In einem von außen unscheinbaren Holzkasten steckt "die kleinste Brillenfabrik der Welt", mit der bereits Tausenden Menschen zu einer erschwinglichen Brille verholfen werden konnte. Das Staatliche Berufliche Schulzentrum in Bamberg unterstützt seit 2016 das Projekt. Geburtshelfer waren Studienrat Norbert Lang und der ehemalige Schulleiter Roland Gröber. Diese begeisterten Ausbildungsbetriebe und namhafte Firmen aus der Region für das Projekt, und so konnten zusammen mit anderen Bamberger Berufsschulen 30 Biegemaschinen hergestellt werden. In einer Feierstunde in der Aula des Beruflichen Schulzentrums wurden die Bamberger Biegemaschinen jetzt an Martin Aufmuth, übergeben. Laut Schulleiter Christian Käser sollen weitere Berufsschulen und Ausbildungsbetriebe motiviert werden, das Projekt voranzutreiben. red