Haßfurt vor 14 Stunden

Bildvortrag über Korsika in Haßfurt

Unter dem Motto "Korsika - Insel der Schönheit" präsentiert Hartmut Krinitz eine Multivision in Haßfurt. Der Bildvortrag findet am Dienstag, 3. März, um 19.30 Uhr in der Stadthalle statt. Karten gibt ...