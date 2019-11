Bildvortrag im Stadtarchiv

Die Naturforschende Gesellschaft lädt am heutigen Freitag, 8. November, zum Vortrag "Von Kamerun in die Zentralafrikanische Republik - Pygmäen, Gorillas, Waldelephanten und mehr" ein. Eine Selbstorganisierte Reise durch landschaftlich, biologisch, ethnologisch höchst unterschiedliche Gegenden Zentralafrikas. Beginn ist um 20 Uhr im Seminarraum des Stadtarchivs, Untere Sandstraße 30a. Referent an diesem Abend ist Heinz Matthee. Der Eintritt ist frei. red