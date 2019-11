Bildungswerk informiert

Das Deutsche Erwachsenen-Bildungswerk (DEB) lädt am Donnerstag, 14. November um 17 Uhr zu einer Informationsstunde in seinen Berufsfachschulen in der Dürrwächterstraße 29 ein. Es werden die Ausbildungen Ergotherapeut, Physiotherapeut, Masseur sowie Pharmazeutisch-technischer Assistent (PTA) vorgestellt. Besucher erhalten Informationen über Tätigkeitsfelder der Berufe sowie über Zugangsvoraussetzungen und Inhalte der Ausbildungen und haben Gelegenheit, ihre persönlichen Fragen zu stellen. Eine Führung durch die Unterrichtsräume, Praxisräume und Labore runden den Infoabend ab. Das DEB informiert auch über den Gesundheitsbonus in Bayern. Seit 2019 unterstützt der Freistaat die vier Ausbildungen mit einem Zuschuss. red