Bildungswerk hat eine neue Chefin

Das Evangelische Bildungswerk Coburg hat ein neues Gesicht. Seit April ist Maria Motschmann pädagogische Leiterin und Geschäftsführerin. Sie folgt auf Rolf Schilling, der - jetzt im Ruhestand - 32 Jahre das Gesicht des Bildungswerks geprägt hat. Die Diplom-Psychologin kommt aus Sonneberg und hat in verschiedenen Arbeitsfeldern Erfahrungen in der Bildungsarbeit gesammelt. In der Pharma-, Automobilzuliefer- und Spielzeugindustrie hat sie durch Coaching, Führungskräfteentwicklung und die Arbeit im Personalwesen weitere wichtige Kompetenzen erworben. Neben geschäftsführenden Aufgaben werden Bildungsmanagement, die Qualifizierung und Fortbildung von Mitarbeitenden, Familienbildung und Referentenschulung zu ihren Aufgaben gehören. Gemeinsam mit dem Theologischen Referenten Dieter Stößlein wird Maria Motschmann die Bildungsarbeit mit Blick auf Zukunftsperspektiven profilieren, bedarfsorientiert gestalten und regional vernetzen. red