Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft feiert 50. Jubiläum

Gemeinnützige Bildungsangebote und soziale Dienstleistungen in Bayern seit fünf Jahrzehnten: Das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V. ist bayernweit eine Erfolgsgeschichte - auch in Bamberg. 1969 in München gegründet, hat sich der Verein stets

als Bildungswerk der Wirtschaft für die Wirtschaft verstanden - und seine Bildungsangebote entsprechend wirtschafts- und praxisnah gestaltet. "Unsere Zielsetzung lautet: Menschen in jeder Lebensphase ein passgenaues Bildungsangebot zu bieten, um Beschäftigungsfähigkeit zu erwerben, zu erhalten oder zu verbessern - zum Wohle der Arbeitsuchenden, der Arbeitnehmer und der Unternehmen", betont Standortleiter Wolfgang Mayer in einer Pressemitteilung des Bildungswerkes.

Mit diesem Konzept sei das bbw zu einem der größten Bildungsträger Deutschlands geworden. Bundesweit werden täglich im Schnitt 86 000 Teilnehmer geschult. Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt dabei in Bayern, wo das bbw mit rund 120 Standorten vertreten ist. In Bamberg und Forchheim ist das Unternehmen bekannt für berufliche Qualifizierungen im gewerblichen und kaufmännischen Bereich, Integrationsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt, sowie als Träger verschiedener Fach- und Berufsfachschulen sowie einer Fachakademie für Sozialpädagogik. Daneben gibt es eine große Bandbreite sozialer Dienstleistungen sowie spezielle Beratungs- und Schulungsangebote für die Unternehmen der Region.

Eine Erfolgsgeschichte

"Im Jahr 1984 sind wir als Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz gGmbH) in der Region Bamberg/Forchheim mit unseren Werkstätten im Metall-, Elektro- und Holzbereich gestartet. Mittlerweile beschäftigt der Standort 230 sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter. Hinzu kommen noch mal rund 100 freiberufliche Dozenten. Ein Schwerpunkt unserer Aktivitäten liegt in der Weiterbildung im Auftrag der regionalen Arbeitsagentur und Jobcenter",

berichtet Standortleiter Mayer. So werden im Auftrag der öffentlichen Hand jährlich mehrere Hundert Menschen weiterqualifiziert, um sie möglichst praxisnah fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Das Spektrum reicht von Berufsorientierung, Weiterbildung, Umschulung bis hin zur Ausbildung an einer der sechs beruflichen Schulen. In Bamberg wird dieses Berufsbildungsangebot noch durch die Hochschule der Bayerischen Wirtschaft (HDBW) ergänzt, die die Bachelorstudiengänge BWL, Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau als berufsbegleitendes Teilzeitstudium, auch für Studenten ohne Abitur anbietet.

Auch für Firmen aktiv

Den Wandel in der Arbeitswelt begleitet der bbw-Standort Bamberg/Forchheim eigenen Angaben zufolge auch mit seinem Angebot für Firmenkunden. Im Fokus steht dabei die Personal- und Organisationsentwicklung. Im Bereich der sozialen Dienstleistungen ist man in Bamberg und Forchheim ebenfalls aktiv. Beispiele seien die Themen Betreuungsangebote an Schulen und Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe. Mit rund 600 betreuten Schülern ist dies laut bbw der zahlenmäßig größte Bereich. red