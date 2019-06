Bildungsweg: Meister oder Master?

In Deutschland beginnen mittlerweile fast genauso viele Menschen ein Hochschulstudium wie eine Berufsausbildung. Aber braucht der Arbeitsmarkt wirklich so viele Akademiker, wo es doch in einzelnen Branchen massiv an qualifizierten Fachkräften fehlt? Die Konkurrenz zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung wird zunehmend zu einem zentralen arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Problem, das es zu lösen gilt.

Auswirkungen auf Arbeitswelt

Welche Auswirkungen diese Problematik auf unsere Arbeits- und Lebenswelt haben könnte, soll in einer Podiumsdiskussion erörtert werden. Dazu laden die Bayerische Akademie der Wissenschaften und die Universität Bamberg ein. In der Reihe "Die Akademie zu Gast in ..." nimmt die Akademie einmal jährlich gemeinsam mit einer bayerischen Universität ein aktuelles Thema aus Wissenschaft und Forschung in den Blick.

Die Referenten

Die Podiumsdiskussion "Meister oder Master? Bildungswege in Zeiten von Akademikerschwemme und Fachkräftemangel" findet am morgigen Freitag ab 17 Uhr in der Aula der Universität Bamberg, Dominikanerstraße 2a, statt.

Vortragende sind Hans-Peter Blossfeld (Universität Bamberg/BAdW), Maike Reimer (Bayerisches Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung) und Eckart Severing (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg).

Die Moderation der Veranstaltung übernimmt Heike Schmoll (FAZ).

Der Eintritt zur Podiumsdiskussion ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. red