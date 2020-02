Bildungstage zum Thema "Sakramente"

Das KAB-Bildungswerk Bamberg lädt zu religiösen Bildungstagen unter dem Motto "Worauf Verlass ist: Sakramente als Antwort auf die Sehnsüchte in unserem Leben" ein. Die Bildungstage finden vom 3. bis 6. März im Diözesanhaus in Vierzehnheiligen statt. Bei den religiösen Bildungstagen werden, wie der Veranstalter mitteilt, biblische und theologische Grundlagen besprochen. Die Teilnehmer sollen verstehen, dass die Sakramente genau dort verortet sind, wo das Leben an seinen wichtigsten Wendepunkten angekommen ist. Wie in den Vorjahren werden auch einige Sakramente vor Ort gefeiert (Eucharistie, Beichte und in diesem Jahr außerdem die Krankensalbung). Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird bis 14. Februar um eine Anmeldung gebeten: KAB-Büro, Ludwigstraße 25, in Bamberg, Telefon: 0951/916910, Fax: 0951/ 9169149, E-Mail: kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de. Bei der Anmeldung die Seminar-Nr. 2020-743 angeben. hs