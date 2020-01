Das Bildungswerk der katholischen Landvolkbewegung der Erzdiözese Bamberg (KLB) lädt zum Bildungstag für Frauen aus der Region Hollfeld - Waischenfeld - Isling - Lettenreuth - Weismain am Dienstag, 4. Februar, in Vierzehnheiligen ein. Der Tag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Vortrag von Hannelore Friedl zum Thema "Wer rastet - der rostet". Das Gehirn braucht immer neue Anregungen. Schon bei fünf Tagen geringer oder einseitiger Beanspruchung lassen Gedächtnis und Konzentration messbar nach. Im ersten Teil wird die Referentin in die Theorie über das Gehirn und seine Funktionen einführen. Danach folgen spielerische Übungen. Die Veranstaltung endet gegen 16.30 Uhr. Anmeldung bis Donnerstag, 30. Januar, bei Ottilie Motschenbacher, 09274/564. red