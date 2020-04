Bildungsregion mit Zertifizierung

Im Juli 2019 hat sich die Bildungsregion Coburg um die Auszeichnung "Digitale Bildungsregion" beworben und nun, im April 2020, die positive Nachricht der Zertifizierung erhalten. "Es war ein aufwendiger Bewerbungsprozess, welcher viele Bildungsakteure, angefangen bei Kindertagesstätten, Schulen, der Hochschule, der Stabstelle E-Government und viele weitere Bildungsakteure, viel Zeit und Engagement gekostet hat. Dafür unseren herzlichen Dank", sagt Bildungsmanagerin Nadine Wuttke vom Landratsamt Coburg in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Wie bei allen neuen Entwicklungen sei auch beim digitalen Wandel nach den Wechselwirkungen zwischen Bildung und Technik zu fragen. In der Bildungsregion Coburg begreife man digitale Bildung als gesamtgesellschaftlichen Aspekt und beziehe Bildungspartner, Unternehmen und kulturelle Einrichtungen in die Ausgestaltung einer digitalen Bildungsregion mit ein. red