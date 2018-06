Bildungspolitik Thema im Grünen Büro

red



Der Landtagsabgeordnete und bildungspolitische Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen,Thomas Gering, kommt am Montag, 2. Juli, nach Coburg . Er spricht ab 19.30 Uhr im "Grünen Büro" (Steintor 1) über das Thema Bildungsgerechtigkeit in Bayern und wird die Vor- und Nachteile der Bildungspolitik in Bayern aufzeigen. Außerdem wird er die Ideen der Grünen zur Bildung erläutern.