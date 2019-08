Bildungslotsen helfen bei Integration

Der Anteil der Schüler mit Migrations- und Fluchthintergrund wächst in allen Schulen und stellt diese vor besondere Herausforderungen. Die Stärkung und Integration der Eltern in den Schulalltag ist für die Lernbereitschaft dieser Kinder von besonderer Wichtigkeit. Die Elternarbeit scheitert aber oft an sprachlichen oder kulturellen Hindernissen.

Das Bildungsbüro der Stadt Bamberg hat zusammen mit dem Amt für Inklusion und dem Migranten- und Integrationsbeirat der Stadt Bamberg ein Konzept für das Schuljahr 2019/20 entwickelt, wie mithilfe von geschulten Sprach- und Kulturvermittlern Elternarbeit an drei ausgewählten Pilotschulen in Bamberg unterstützt und gefördert werden kann. Für die entstehenden Kosten für Ausbildung und Einsätze der sogenannten Bildungslotsen hat das Bildungsbüro eine Finanzierungszusage der Adalbert-Raps-Stiftung in Höhe von 4000 Euro erhalten, teilt die Stadt mit. Damit könne das Projekt pünktlich zum Schuljahr 2019/20 beginnen.

Die Bildungslotsen können von den Schulen zu Elternabenden, Lernentwicklungsgesprächen, wichtigen Elterngesprächen als Sprachvermittler und für die Übersetzung wichtiger Elternbriefe hinzugezogen werden. Im nächsten Schritt sollen auch Informationsveranstaltungen zum bayerischen Schulsystem, zum Übertrittsverfahren etc. von den Bildungslotsen selbst in Muttersprache angeboten werden. Ein weiteres Ziel der Bildungslotsen ist die Vernetzung der Eltern untereinander, um gemeinsam voneinander und miteinander zu lernen und den Schulalltag der Kinder besser zu unterstützen. red