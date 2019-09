Das Bildungsbüro des Landkreises Bad Kissingen veranstaltet am Freitag, 25. Oktober, die Bildungskonferenz "Demokratie braucht Bildung" im Kursaal in Bad Bocklet. Demokratie setzt die fundierte Meinungsbildung jedes Einzelnen voraus. Wie kann Bildung gestaltet werden, dass jeder die Möglichkeit hat, sachkundig und wertorientiert Entscheidungen zu treffen? Wie kann eine eigene Werthaltung vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Grundkonsenses entwickelt werden? Diese Fragen werden auf der Konferenz zum Diskurs gestellt.

Für die einleitenden Impulsvorträge konnte das Bildungsbüro des Landkreises Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, sowie Prof. Dr. Dr. h.c. Heiner Bielefeldt vom Lehrstuhl für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik am Institut für Politische Wissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg gewinnen. In parallel stattfindenden Fachforen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit "Demokratie braucht Bildung" innerhalb der verschiedenen Bereiche des lebenslangen Lernens zu befassen und sich einzubringen.

Anmeldung

Beim "Markt der Möglichkeiten" tauschen sich die Teilnehmer über die verschiedenen Herangehensweisen der Vermittlung von Demokratie, Werteverständnis und Partizipation an verschiedenen Informationsständen aus. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 15. Oktober, unter bildungsbuero@kg.de möglich. Bei Anreise mit der Bahn besteht die Möglichkeit des Transfers ab dem Bahnhof Bad Kissingen zum Veranstaltungsort. Hierfür ist es erforderlich, mit den Mitarbeitern des Bildungsbüros Kontakt aufzunehmen.

Nähere Informationen sowie das ausführliche Programm der Bildungskonferenz gibt es im Internet unter https://www.landkreis-badkissingen.de/buerger-politik/buergerservice/fachbereiche-und-abteilungen/schule--bildung/bildungsbuero/m_16973 sek