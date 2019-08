Bildungshäuser Vierzehnheiligen greifen Fragen des Lebens und des Glaubens auf

Das neue Halbjahresprogramm der Bildungshäuser Vierzehnheiligen mit über 50 Veranstaltungen erstreckt sich von September bis Februar. "Dabei handelt es sich um wiederkehrende, aber auch einmalige Themen", so Professor Dr. Elmar Koziel, Geistlicher Rektor der Bildungshäuser. Neben den Senioren spreche das Programm Menschen mittleren Alters und junge Erwachsene an, wie das zunehmende Interesse an den Veranstaltungen zu den Bereichen Spiritualität, christlich orientierte Persönlichkeitsausbildung, Theologie und Kirche zeige. Das Halbjahresprogramm startet vom 6. bis 8. September mit der Märchenerzählerin Margit Schreppel mit "Märchen des Herbstes". Im Januar folgt ein Wochenende mit "Märchen des Winters". Einen Kurs für Frauen, "Geliebt und berufen", hält am 7. September die aus Ebensfeld stammende Theologin Dr. Gertrud Pechmann. "Waldbaden" ist in aller Munde, am 14. September kann man einen Tag lang die heilende Wirkung nutzen. Ein zweiter Termin ist der 12. Oktober. Auf die Frage "Wer bin ich?" gibt Manuela Böhm Aufschluss mit biblischen Texten am letzten September-Wochenende. Film-Besinnungstage finden vom 2. bis 4. Oktober sowie vom 18. bis 20. Dezember statt. Ein Glaubensseminar zum Thema "Missionarisch Christ sein: warum, wozu, wie?" bietet Elmar Koziel vom 4. bis 5. Oktober an.

Ein Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern ist möglich beim Trauerseminar "Spuren, die von unseren verstorbenen Kindern erzählen" vom 4. bis 6. Oktober. Ein Wochenende für konfessionsverbindende Ehepaare findet im Oktober unter dem Motto "Einheit leben" statt. Kurse nur für Frauen finden vom 18. bis 20. Oktober sowie vom 24. bis 26. Januar statt. Besinnungstage für Menschen mit körperlichen Einschränkungen werden dreimal im Jahr angeboten.

Der Aquarellmalkurs vom 25. bis 27. Oktober für Anfänger und Fortgeschrittene steht unter der Leitung von Heike Dotzauer. Vom 29. November bis 1. Dezember zeigt die Malerin die traditionelle Technik der Hinterglasmalerei. Am Samstag, 26. Oktober, widmet sich Gertrud Pechmann in Theorie und Praxis dem alten Brauch des Räucherns.

Ein Bibelseminar um die jüdische Gestalt Jesus von Nazareth mit Dr. Yuval Lapide, jüdischer Bibelexperte und theologischer Brückenbauer, ist von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. November, geplant.

Neu im Programm ist ein Seminar zu Sprache und Stimme mit Dr. Gerlinde Lamprecht aus Bamberg (Samstag, 23. November). Ein Wochenende für Ehepaare im Seniorenalter gestalten vom 6. bis 8. Dezember Elmar Konziel und Schwester Christina Schirner. "Was ist Religon?" heißt es im Tagesseminar am 14. Dezember mit Matthias Scherbaum, Theologe und Philosoph aus Bamberg.

Weihnachten nicht allein

Eine Weihnachtszeit für Senioren steht vom 20. bis 29. Dezember im Kalender. Das neue Jahr beginnt mit dem Kurs "Aquarell im Januar-Gestalten und Besinnen", vom Freitag, 10., bis zum 12. Januar.

Ein Abend für Paare

In Zusammenarbeit mit der Psychologischen Beratung bei Ehe- und Partnerfragen, Familien- und Lebensfragen wird mit einem Candle-Light-Dinner für Paare erstmals eine etwas andere Form eines Paarabends im Diözesanhaus angeboten. Beginn ist am 1. Februar um 18 Uhr.

Ein Atemseminar bietet Atempädagogin Gabriele L. Rinner am 7. und 8. Februar an. Ausführliche Informationen zu den Veranstaltungen finden sich im Internet unter www.bildungshaeuser-vierzehnheiligen.de gkle