Bildung und Klärschlamm im Kreistag

Der Kreistag Haßberge kommt zur nächsten Sitzung am Montag, 25. Februar, zusammen. Die Sitzung beginnt um 14 Uhr im Landratsamt in Haßfurt.

Die Mitglieder erhalten Informationen zur Situation und Entwicklung der rechtsextremen Szene im Landkreis Haßberge. Ein weiterer Punkt ist die Bewerbung zur digitalen Bildungsregion, und mit dem Thema Klärschlammtrocknung beschäftigen sich die Räte im weiteren Verlauf der Beratungen. In der Kreistagssitzung stehen zudem einige Beschlüsse an: Es geht um die Bestellung der/des Gleichstellungsbeauftragten, ferner die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungsgesetzes sowie um die Änderung der Abfallwirtschaftssatzung. Mit der Abfallwirtschaftssatzung befasst sich bereits vorher der Kreistag-Umweltausschuss, der am selben Tag ab 13.30 Uhr im Landratsamt zusammenkommt. red