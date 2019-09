Bildung ist der Schlüssel für Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt im Kreis

"Die Entwicklung bei der Integration von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt ist deutlich besser als vorausgesagt", so wurde kürzlich die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, in den ARD-Nachrichten zitiert. Bestätigung aus der Praxis findet diese Aussage bei der Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte bei der Kreisentwicklung im Landkreis Haßberge, Natalia Gnoth, ebenso wie beim langjährigen Pflege-dienstleiter der Haßberg-Kliniken, Michael Weiß-Gehring. Die beiden kennen die Hürden von Zuwanderern auf dem Weg in die Mitte der Gesellschaft, wie das Landratsamt beschreibt.

"Zunächst", so Gnoth, "müssen die in den Heimatländern erworbenen Gewohnheiten sowie Kenntnisse und Fähigkeiten mit den Erwartungen der Arbeitgeber in Einklang gebracht werden." Dass dies nicht so einfach ist, davon weiß auch Weiß-Gehring ein Lied zu singen: "Die ersten Schritte sind der Erwerb ausreichender Sprachkenntnisse, einschließlich der Fachausdrücke, doch auch die Gepflogenheiten im Umgang mit den Kollegen und den Patienten spielen eine bedeutende Rolle. Zudem muss das soziale Umfeld passen, denn die Gefahr, dass der Mensch vereinsamt, wird häufig unterschätzt."

Gegen die Bildungslücken

Die Erfahrung deckt sich mit den Erkenntnissen von Natalia Gnoth, die selbst vor einigen Jahren ihre Heimat verlassen hat und nun in den Haßbergen zu Hause ist. Gemeinsam mit Arbeitgebern schließt sie Bildungslücken, die sich im Alltag auftun. "Es kann ein betriebsinterner Sprachkurs sein", so Gnoth, aber auch die Erläuterung von Verkehrsregeln, die Organisation eines Kurses zum Führen eines Gabelstaplers." Sie sieht den Schlüssel zum Erfolg in der Vorgehensweise, maßgeschneiderte Konzepte für jeden Betrieb, der Zuwanderer beschäftigt, auszuarbeiten und dann auch mit Leben zu erfüllen.

So werden sich die Haßberg-Kliniken an den interkulturellen Wochen beteiligen, die deutschlandweit laufen. Und am Montag, 7. Oktober, steht die von ihr in Kooperation mit Michael Weiß-Gehring organisierte Verkehrserziehung auf dem Programm: Matthias Krapf, Polizeihauptmeister und Verkehrserzieher bei der Polizeiinspektion Haßfurt, nimmt Stellung zu mehreren Themenbereichen, so etwa: Wie lange ist ein ausländischer Führerschein gültig? Wie erlangt man einen deutschen Führerschein? Was bedeuten welche Verkehrszeichen? Was ist beim Radverkehr zu beachten?

Die Bildungskoordinatorin ist erreichbar unter: natalia.gnoth @landratsamt-hassberge.de sowie Telefon 09521/27376. red