Wer noch ein Geschenk sucht, der könnte sich den neuen Bildband "Bildschönes Grabfeld Franken und Thüringen" kaufen. Auf 120 Seiten gibt es oftmals unbekannte, besondere Eindrücke in das fränkische und thüringische Grabfeld.

Entstanden ist die Idee für diesen Bildband bei der Fahrt der Feuerwehr Großeibstadt in die Ukraine. Als dort Bürgermeister Emil Sebald einen Bildband über die Schönheiten der Rhön übergab, wurde spontan die Idee geboren, ein solches Werk doch auch speziell für die Gemeinden des Grabfelds zu erstellen. Nachdem die Bürgermeister der Allianz Fränkischer Grabfeldgau dem zustimmten, die Finanzierung "auf die Beine gestellt war" und die Allianz Fränkischer Grabfeldgau die Herausgabe übernommen hatte, blieb ein knappes Jahr Zeit, im Grabfeld verschiedene Eindrücke zu sammeln und in mehr als 1000 Fotos festzuhalten.

Eine Doppelseite pro Gemeinde

Pro Gemeinde wurde eine Doppelseite eingeplant, eine weitere für die Vorstellung der Hauptgemeinde mit den entsprechenden Informationen über die Kommune und ihre Ortsteile. Bad Königshofen bekam mit der Kurbetriebs GmbH drei Doppelseiten. Mit aufgenommen wurde noch die Stadt Römhild, als Partnerstadt von Bad Königshofen mit dem Steinsburgmuseum und einige grenznahe Gemeinden wie Bedheim, Eicha und Mendhausen. Auf den weiteren Seiten werden die thüringischen Grabfeldgemeinden, die der VG Grabfeld angehören, vorgestellt. Dazu gehören: Bauerbach, Behrungen, Berkach, Bibra, Exdorf, Jüchsen, Nordheim, Obendorf, Queienfeld, Rentwertshausen, Schwickershausen, Wolfmannshausen und Wölfershausen.

Wichtig war es dem Autor des Buches, Kreiskulturreferent Hanns Friedrich, die Namensdeutung "Grabfeld" hervorzuheben, aber auch die einstige Größe, die bis Fulda, Schweinfurt, Haßberge, Grabfeld und Meiningen reichte. Dazu gibt es auch eine entsprechende Karte, die die Abgrenzung des westlichen und östlichen Grabfelds aufzeigt. In seinem Grußwort erinnert Sulzfelds Bürgermeister Jürgen Heusinger an die Idee des gemeinsamen Bildbandes aller elf Allianzgemeinden durch Kreiskulturreferent Hanns Friedrich. Es ging darum, die Schönheit und Vielfältigkeit der Region zu zeigen.

Da der Fall der Mauer mittlerweile 30 Jahre zurückliegt und das einst getrennte Grabfeld wiedervereint ist, wurden aus diesem Anlass die thüringischen Gemeinden miteinbezogen. "Hanns Friedrich ist es gelungen, die schönsten Ecken unserer Landschaft und Kommunen aus verschiedenen Blickwinkeln in Bildern einzufangen. Einige Aufnahmen zeigen, dass in unseren Dörfern alte sowie neue Bräuche über das ganze Jahr hinweg gepflegt werden. Die Orte werden durch historische Gebäude geprägt, welche sich harmonisch in das Gesamtbild der Landschaft einfügen."

Von Aubstadt bis Wülfershausen

Vorgestellt werden im neuen Bildband die Gemeinden Aubstadt, Bad Königshofen, Großbardorf, Großeibstadt, Herbstadt, Höchheim, Römhild, Saal an der Saale, Sulzdorf a. d. Lederhecke, Sulzfeld im Grabfeld, Trappstadt und Wülfershausen mit den jeweiligen Stadt- und Ortsteilen sowie die thüringischen Gemeinden der VG Grabfeld. Herausgeber ist die Kommunale Allianz Fränkischer Grabfeldgau e.V.

Die Fotos, die allesamt aktuell sind, stammen vorwiegend von Hanns Friedrich sowie Regina Vossenkaul (10), Reinhold Albert (5), Gemeinde Sulzfeld im Grabfeld (5), Kurt Lautensack (2), Philipp Sebald (1) und der Kurverwaltung Bad Königshofen (1). Die Druckerei Mack GmbH & Co. KG, Druck und Verlag, in Mellrichstadt ist für den Druck verantwortlich. Layout: Lisa Vorndran, Angelika Schön, Hanns Friedrich.

Der Bildband ist in der Schriftenreihe des Vereins für Heimatgeschichte im Grabfeld e.V. als Band 49 erschienen. Die Texte zu den einzelnen Kommunen sind aus der Feder von Kreisheimat- und Archivpfleger Reinhold Albert und von Kreiskulturreferent Hanns Friedrich.

Erhältlich ist der Bildband in der Allianz Fränkischer Grabfeldgau in Bad Königshofen, Josef-Sperl-Straße, VG-Bad Königshofen, im "Tintenfässchen", in der Frankentherme und in der "Glücksburg" in Römhild. mhf