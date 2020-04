Bildimpulse als pastorales Angebot

Die Ausgangsbeschränkungen bis zum 3. Mai haben auch Auswirkungen auf die pastorale Arbeit. Die Kirchen sind aber geöffnet für das private Gebet. In der Kirche in Oberwildflecken bleibt der Kreuz- und Osterweg ausgestellt. Er wurde in der Corona-Krise von Doris Hopf gemalt. Ebenso geht die abendliche Bildpräsentation in der Riedenberger Kirche von Beginn der Dämmerung bis 21.30 Uhr mit Osterbildern von Doris Hopf weiter, ab 21 Uhr mit Orgelmusik unterlegt. Die Bilder des Kreuzweges sind auf Youtube mit Impulsen abrufbar: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQwg4sNW6biqHh5HQuZbkTi2CluGf4mHi. bem/Foto: Marion Eckert