Bildervortrag mit Pfarrer Lars Rebhan

Der Zweigverein Marktgraitz des katholischen Frauenbundes lädt alle Interessierten zum Vortragsabend mit Pfarrer Lars Rebhan am morgigen Dienstag um 19.30 Uhr in den Konferenzraum des Pfarrzentrums ein. "Christ sein und Katholik sein auf den Schafsinseln" ist Thema des Bildervortrages. Eine Inselgruppe zwischen Island, Norwegen und Schottland - das sind die Färöer, die Schafsinseln. Dort leben auch einige Ordensschwestern und etwa 120 Katholiken. Von einem Besuch in der dortigen Gemeinde, von der rauen Schönheit der Natur und vom Leben als Christ und Katholik auf diesen Inseln werden ein paar Eindrücke vermittelt. Gäste sind willkommen, für einen Imbiss ist gesorgt. red