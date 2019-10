Heidemarie und Detlef Lehmann aus Woffendorf sind begeisterte Hobbyfotografen. Eine Leidenschaft, mit der das Ehepaar schon vielen Menschen Freude bereitet hat. Bei einem Bilderabend der Projektgruppe "In der Heimat wohnen" am heutigen Mittwoch,im Friedrich-Baur-Seniorenzentrum Sankt Kunigund stellen die Amateurfotografen botanische Gärten in Franken vor. Alle Interessierten sind dazu eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr im Speisesaal. bkl