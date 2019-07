Bilderschau beim FCN-Fanclub

Mit einer Bilderschau setzt der FCN-Fanclub am Samstag, 3. August, sein Programm fort. Vorsitzender Ludwig Citron zeigt Fotos vom Jahresausflug zum Wilden Kaiser. Neben den Mitgliedern sind dazu auch die Reisefreunde des Fanclubs eingeladen. Beginn ist um 16.30 Uhr in der Gaststätte "Sternschnuppe". Am Samstag, 17. August, besuchen die Mitglieder die Zehn-Jahr-Feier der Club-Freunde Oberfranken in Lindau bei Trebgast, Kreis Kulmbach. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Vereinslokal. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. bkl