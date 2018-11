Bilderreise nach Norwegen

Seit 35 Jahren bereist der Profi-Fotograf Walter Steinberg das wilde Norwegen. Zu Fuß, auf Schneeschuhen oder im Kanu ist er immer wieder in diesem Land unterwegs. Unterhaltsam berichtet Steinberg von Abenteuern, die er gemeinsam mit Frau und Hund erlebt hat: Zu Fuß geht es durch die schroffen Bergzacken der Lofoten, zu den Moschusochsen im Dovrefjell und durch die verschneite Hardangervidda. Schimmernde Gletscher, die spektakuläre Bergwelt der Lofoten und Porträts von Menschen, die ein selbstbestimmtes Leben führen, runden die Live-Reportage ab. Los geht's am Donnerstag, 29. November, um 19.30 Uhr im Outdoor-Laden "Der Skandinavier" im Kanonenweg 50 in Coburg, Telefon 09561/54698, E-Mail: info@derskandinavier.de. Hier gibt es auch Eintrittskarten. red