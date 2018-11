Bilderreise durch die Anden regt zu nachhaltigem Leben an

Mehr als 120 Gäste hatten sich zu dem Multivisionsvortrag "Die Anden" der Frankfurter Journalisten Michael Wolfsteiner und Jutta Ulmer im Sitzungssaal der Fair-Trade-Gemeinde Röttenbach eingefunden. Mit einem derartigen Ansturm hatten die Veranstalter, der Aktionskreis für eine faire Welt, nicht gerechnet, so dass einige Zuschauer mit Stehplätzen, die bis in den Flur reichten, vorlieb nehmen mussten.

Die beiden Fotojournalisten faszinierten die Gäste mit einer Kombination aus beeindruckenden Bildern, live erzählten Geschichten, stimmungsvoller Musik und Originaltonaufnahmen aus den Ländern Peru, Bolivien und Chile, heißt es in einem Pressebericht der Gemeinde. Ohne ein Flugzeug zu besteigen, nahmen die Autoren ihre Zuschauer mit auf eine atemberaubende Reise in die eisigen Höhen der Anden, zu mystischen Ruinen der Inkas, zum tiefblauen Titicacasee, zu spuckenden Geysiren, schneebedeckten Vulkanen und in die Atacamawüste.

Im Valle Sagrado besuchten sie mystische Inka-Ruinen und eine Kleinbauernfamilie, die fair gehandelten Kaffee mit dem sagenumwobenen Namen Machu Picchu produziert. Sie erzählten vom Kleinbauern Enrique (Heinrich), der in einem abgelegenen Dorf auf 2000 Metern Höhe lebt und exzellenten Bio-Arabica-Kaffee produziert. Enrique ist Mitglied in der Cooperative Cocla Huadquina. Dank des fairen Handels erhalten er und die über 3000 Familien, die Mitglieder der Kooperative sind, einen deutlich über den Weltmarktpreis liegenden Preis. Den Mehrpreis nutzen sie für Gemeinschaftsprojekte, Gesundheitsförderung und Weiterbildung. Gezeigt wurde der komplette Herstellungsprozess von der Kaffee-Blüte, Reifung, Ernte, Entfleischen, Fermentierung und Trocknung bis zum Pergamentkaffee und der Röstung.

Das besondere des Vortrags war aber das tiefgreifende Aufzeigen der andinen Kultur durch die vielen persönlichen Begegnungen bei Familienbesuchen, wobei die beiden Reisenden die Gastfreundschaft der Menschen genossen, bei ihnen in einfachen Adobehäusern übernachteten und zusammen einfaches Essen zubereiteten. Meist wurden sie aber als ganz besondere Gäste empfangen, und es gab als "Sonntagsessen" Meerschweinchen mit Erdnussoße, Kartoffeln und Quinoa.

Die beiden Fotojournalisten zeigten auch auf, wie die indigene Kultur durch die 500-jährige Kolonialisierung Südamerikas geprägt wurde. Sie zeigten Cuscos reich verzierte Kolonialkirchen mit vielen goldbestückten Heiligenfiguren, tauchten in Perus farbenprächtigsten Karneval ein, stiegen in eine Fairtrade-gesiegelte Goldmine hinab und schliefen auf einer Schilfinsel im tiefblauen Titicacasee.

Wo die Erde noch heilig ist

Nach einer viertägigen Trekkingtour in Boliviens abgelegener Apolobamba-Region zelebrierte ein Kallawaya-Arzt ein bewegendes Opferritual für die beiden. Dass der faire Handel nicht nur Armut reduzieren, sondern auch uralte Traditionen bewahren kann, erlebten die beiden beim Besuch von Aymara-Indígenas, die am Ufer des Salar de Uyuni das Wunderkorn Quinoa kultivieren.

In der glasklaren Luft der Atacamawüste waren sie von spuckenden Geysiren, malerischen Lagunen und den wissenschaftlichen Sternwarten Alma und La Silla begeistert. Weiter im Süden Chiles verkosteten sie bei Kleinwinzern fair gehandelten Wein und lebten ein paar Tage naturnah mit Mapuche-Indígenas in einem winzigen Dörfchen. Beeindruckend wurde das Naturverständnis der Ureinwohner erklärt, für die die Erde "La Pacha-Mama" heilig ist, ein Verständnis, das vielen Menschen in Industrienationen abhandengekommen ist.

Bürgermeister Ludwig Wahl (FW) gab zum Abschluss seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Berichte der zu Wort gekommenen Kleinbauern bei den Zuhörern zum Nachdenken über einen nachhaltigen Lebensstil anregen und die eine oder andere Kaufentscheidung für den fairen Handel beeinflussen. red