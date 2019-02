Bilderbuchkino in Aidhausen

Die Volkshochschule (VHS) Aidhausen bietet in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Hofheim und dem Bibliothekszentrum Haßfurt am Montag, 18. Februar, eine Nachmittagsveranstaltung für Kinder von fünf bis acht Jahren an. Gezeigt wird das Bilderbuchkino nach der Geschichte von Angelika Glitz und Carola Holland: "Am liebsten bin ich Gustav". Gustav ist sich sicher, dass er ein Hund ist - bis zu dem Tag, als die Kühe ihn für eine Kuh halten. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr in der Mehrgenerationenwerkstatt in Aidhausen. Anmeldung bei Heike Piechaczek, Ruf 09526/981236. red