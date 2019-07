Im Bruder-Franz-Haus auf dem Kreuzberg ist seit dieser Woche eine neue Sonderausstellung zu sehen. Noch bis zum Sonntag, 8. September, stellt der Mellrichstädter Künstler Peter Klier unter dem Motto "Freuet Euch!" seine Bilder zur Bibel aus.

Der 70-jährige Künstler hat die Bibelgeschichten in die Gegenwart und in die Rhön verlegt. So sind ganz neue und außergewöhnliche Interpretationen entstanden. Die Sonderausstellung kann während der regulären Öffnungszeiten besucht werden.

Das Bruder-Franz-Haus ist von April bis Oktober täglich von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr sowie im Winter von November bis März von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr geöffnet. red