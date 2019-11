Bilder zeigen, wie es vor 30 Jahren zwischen Weißenbrunn und Almerswind zugegangen ist

Stark in den Katastrophenschutz eingebunden ist die BRK-Bereitschaft Rödental-Froschgrund. Neben Menschen müssen aber auch entsprechende Ausrüstungsgegenstände parat stehen, um im Ernstfall schnell und effektiv helfen zu können. Nur, die Gerätschaften kosten Geld. Wie schon 2017 sah man in einem Benefizkonzert ein adäquates Mittel, Quellen aufzutun. Dass das Benefizkonzert am 9. November, einem geschichtsträchtigen Datum, stattfand, inspirierte die BRK-Bereitschaft zu einer Fotoausstellung, die die Grenzöffnung wieder in Erinnerung brachte. Vor allem stand in der Bildergalerie die Freigabe des Kirchweges zwischen Weißenbrunn vorm Wald und Almerswind am 2. Dezember 1989 im Fokus der Betrachtungen.

Die beiden Schirmherren der Veranstaltung, Bürgermeister Marco Steiner und Landrat Sebastian Straubel, lobten unisono das hohe Engagement der BRK-Bereitschaft. Steiner meinte mit Blick auf die Fotodokumentation, dass beim Betrachten viele Erinnerungen wach würden. Sebastian Straubel sprach von emotionalen Momenten, die in diesen Tagen immer wieder zutage träten. "Die Bilder spiegeln eindrucksvoll wider, was damals friedlich passiert ist", betonte Landrat Straubel. Martin Rebhan