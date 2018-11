Bilder von Zillertal-Fahrt

Die Naturfreunde Görauer Anger laden am morgigen Sonntag um 18 Uhr zu einem Veranstaltungsabend in das Feuerwehrgemeinschaftshaus ein. Gezeigt werden dabei Bilder vom Jahresausflug, der in das Zillertal führte. Alle Reiseteilnehmer, auch Interessierte, sind dazu eingeladen. Für die Bewirtung ist an diesem Abend ebenfalls gesorgt. dr