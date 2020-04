Bilder von Grundschülern erfreuen Senioren

Einen prall gefüllten Umschlag mit Bildern, darunter auch einige Bastelarbeiten sowie selbst verfasste Gedichte und Geschichten der Schüler der Albert-Blankertz-Grundschule, überbrachte Religionslehrerin Veronika Fath den Senioren des Awo-Sozialzentrums Redwitz sowie dem Pflegeheim am Eichberg Marktgraitz.

Eine kleine Aktion, die viel bewegt. Zudem wird den Senioren gezeigt, dass man sie in dieser Zeit nicht vergessen hat. Religionslehrerin Fath hatte in der schulfreien Zeit die Grundschüler dazu aufgerufen, ein Osterbild für die Bewohner zu malen. Gern waren diese der Aufforderung gefolgt. Die Grundschüler waren kreativ und haben farbenfrohe Bilder in den unterschiedlichsten Maltechniken gemacht, um den Senioren Freude und Ablenkung zu schenken. Christine Wicke von der Verwaltung des Awo-Sozialzentrums Redwitz drückte bei der Übergabe vor Ort im Namen der Senioren ihren Dank aus und war sich sicher, dass diese Bilder bei den Senioren Freude aufkommen lassen. che