Bilder von der Grenze

Der Bildervortrag über die Zeit an der Zonengrenze im "Tettauer Winkel" wird am Dienstag, 5., und Freitag, 29. November, jeweils um 19 Uhr wiederholt. Bereits am 3. Oktober hatte die Tettauer Interessengemeinschaft gemeinsam mit Manfred Suffa zu einer Zeitreise mit digitalisierten Bildern eingeladen. Weit über 300 Besucher kamen, was die Verantwortlichen sprichwörtlich ins Schwitzen gebracht hat. Deshalb gibt es zwei weitere Veranstaltungen. Platzreservierungen unter Telefon 09269/9513 sind erwünscht. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Raumkosten und den Dozenten sind jedoch gerne gesehen. bb