Bilder vom dörflichen Leben

Im Zweijahresrhythmus gibt die Freiwillige Feuerwehr Hausen Einblick in ihre mehrere hundert Bilder umfassende Sammlung von historischen Ansichten aus dem Stadtteil. Am 2. Februar dieses Jahres ist es wieder soweit. Für die Häusler Floriansjünger ist dies zugleich der Auftakt zu den Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der Wehr. Das Wirken der Feuerwehr wird jedoch nur einen kleinen Teil der Bilderschau ausmachen, die Kommandant Bernd Czelustek zusammengestellt hat und präsentieren wird. In einem ersten Teil wird es neben der Feuerwehr um die Spuren gehen, die die beiden Weltkriege in Hausen hinterlassen haben. Der zweite Teil wird aus einem virtuellen historischen Dorfrundgang bestehen. Alte Ansichten von Gebäude und vom dörflichen Leben werden ergänzt durch Original-Tonmitschnitte aus den letzten 70 Jahren. Die Veranstaltung am 2. Februar in der Mehrzweckhalle beginnt um 17 Uhr. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Unser Bild zeigt eine historische Aufnahme aus den 30ern im Hof von Kilian Häfner. kcb/Repro: Bernd Czelustek