Bilder und Vortrag über den Vogel des Jahres

Der Naturschutzwächter Gunter Brokt wird am Freitag, 26. April, in der Umweltstation Lias-Grube mit vielen Bildern die bunte Welt der Feldlerche zeigen und beleuchtet dabei auch Gefahren und Bedrohungen, die zum Rückgang dieses einst so häufigen Frühlingsbotens geführt haben. Außerdem wird beleuchtet, wie jeder diesem Vogel helfen kann. Der Bildervortrag beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird jedoch über die Internetseite www.umweltstation-liasgrube.de, per Telefon 09545/950399 oder per E-Mail an info@umweltstation-liasgrube.de gebeten. red