Bilder und Aktionen erhellen den Alltag

Die Regelungen in Zeiten des Corona-Virus treffen sie besonders hart: Seit fast zwei Wochen dürfen die Bewohner von Pflegeeinrichtungen nicht mehr besucht werden. Doch mit kreativen Ideen und Herz unterstützen die Mitarbeitenden in der Pflege und Betreuung die Senioren. Und auch Initiativen von Externen bringen trotz aller Einschränkungen Farbe und Leben in die Häuser. Dazu einige Beispiele aus den Seniorenzentren der Diakonie Bamberg-Forchheim, die auch ein Haus in Ebern betreibt: Nicht nur die Bamberger Erlösergemeinde hat die Kinder, die sonst den Kindergottesdienst besuchen, aufgerufen, Bilder zu gestalten, die dann an das Diakonie-Seniorenzentrum "Albrecht Dürer" weitergeleitet werden. Auch das Seniorenzentrum "Katharina von Bora" in Litzendorf bei Bamberg erhält fast täglich Post mit bunt gestalteten Briefen von Kindern, die sonst immer zu einer Märchenstunde das Pflegeheim der Diakonie besucht hatten.

64 Bilder in Ebern

In Ebern hat die Seniorenbeauftragte Isabell Zimmer gemeinsam mit dem Eberner Bürgermeister zu einer Malaktion für die Bewohner des Seniorenzentrums Sankt Elisabeth aufgerufen: Mehr als 64 Bilder wurden gesammelt, die demnächst - nach einer Quarantänezeit, um nicht das Virus über das Papier zu übertragen - den Bewohnern des Diakonie-Pflegeheims eine Freude machen sollen, wie die Einrichtung in Ebern mitteilte.

Auch die Mitarbeitenden in den Seniorenzentren bemühen sich, den Bewohnern die Zeit der Abgeschiedenheit leichter zu machen. Die Pfarrer dürfen nicht mehr kommen, um Gottesdienste zu feiern, also übernehmen Mitarbeitende Andachten im kleinsten Kreis - so geschehen in Litzendorf. Eine ganz besondere Aktion hat sich das Team des Seniorenzentrums "Jörg Creutzer" in Forchheim ausgedacht: Die Mitarbeitenden organisierten einen Wellness-Tag für die Bewohner mit Haare-Eindrehen und wohltuenden Handmassagen.

In allen Seniorenzentren der Diakonie Bamberg-Forchheim sind die Mitarbeitenden jetzt für viele Bewohner die Hauptansprechpartner und nehmen sich Zeit für Einzelgespräche. "Wir sind sehr froh, dass unsere Mitarbeitenden in dieser Situation ruhig, besonnen und zuverlässig arbeiten, sei es in der stationären und ambulanten Pflege, in der Kinderbetreuung und Behindertenhilfe wie auch in der Beratung allgemein", betont Norbert Kern, der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Bamberg-Forchheim. "Um diese Krise bewältigen zu können, wird uns allen einiges an Flexibilität und Kreativität abverlangt. Dass unsere Mitarbeitenden hier an einem Strang ziehen, die Angehörigen, Klienten und Patienten Verständnis für all die Maßnahmen aufbringen, die wir umsetzen müssen, und wir auch viel Unterstützung von außen erhalten, dafür möchten wir uns vonseiten der Diakonie Bamberg-Forchheim aus bedanken." red