Wie immer am ersten Samstag im Monat findet man beim Gebrauchtwarenhof "Pack mer's" in der Haidfeldstraße 6 in Forchheim außergewöhnliche Dinge. Am Samstag, 7. Juli, werden Bilder aus verschiedenen Epochen, Drucke, Rahmen, Spiegel sowie alle Arten von Uhren angeboten. Dazu gibt es eine große Auswahl an Fotoapparaten, Diaprojektoren und Fotozubehör. Geöffnet ist am Samstag von 9 bis 13 Uhr. Außerdem kann man bei "Pack mer's" für Feiern Geschirr ausleihen. red