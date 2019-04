Bilder über Südamerika-Reise

Rudi Kleinhenz hält am Freitag, 26. April, um 19.30 Uhr in der "Fränkischen Schmankerlstube" einen Lichtbildervortrag über seine Reise durch Argentinien und Chile im Januar 2005. Gabi Goll und Rudi Kleinhenz brechen in ihrem Landcruiser von Buenos Aires nach Feuerland auf, entlang der argentinischen Atlantikküste zum südlichsten Ende der Welt. Die beiden himmelhohen (fast 5000 m) Anden-Pässe Aqua Negra und San Francisco mit ihren spektakulären Hochgebirgsszenarien sind Höhepunkte dieser Reise. Die Metropole Buenos Aires bildet den Abschluss dieser spektakulären Reise durch den Süden Südamerikas. sek