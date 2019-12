Bilder in der Juraklinik

Zum dritten Mal präsentiert die freischaffende Bamberger Künstlerin Elke Völkl ihr erfolgreiches Ausstellungsprojekt "WESEN(tl)ICH SEIN" nun auch in der Juraklinik Scheßlitz. Die Bilder, welche Menschen in unterschiedlichen Situationen zeigen, sind mit persönlichen Texten der Künstlerin versehen und regen gerade in der stillen Zeit zum Innehalten und Nachdenken an. Eine Auswahl fotorealistischer Gemälde aus dem Atelier der autodidaktischen Künstlerin ist ab Sonntag, 15. Dezember, im Erdgeschoss der Juraklinik zu sehen. "Von Beginn an ist mir die fotorealistische Portraitzeichnung Schwerpunkt meiner Arbeit geblieben. Kohle und Pastellkreide sind das für mich perfekte Handwerkzeugs, um meiner künstlerische Vorstellung Tiefe und Ausdruck zu verleihen", erklärt Elke Völkl in der Mitteilung der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises. Die Bilder sind täglich von 8 bis 19 Uhr in der Klinik zu besichtigen. red