Bilder im Bushäuschen

Eine schöne Idee für eine Aktion in der Corona-Krise hatte die fünfjährige Josephine Werner in Machtilshausen. Bereits am Palmsonntag spannte sie mit ihrer Mutter und dem Opa an der Bushaltestelle zwei Leinen, an denen die Kinder des Ortes ihre bunten Kunstwerke befestigen können. Josephine machte den Anfang, und noch am gleichen Tag waren die nächsten beiden Bilder dort zu finden. So ist das Bushäuschen, wo sich sonst die Schulkinder treffen, lachen und sich verabreden, nach einigen Wochen der Stille wieder bunt. Und die Kinder haben eine schöne Anlaufstelle beim Spaziergang durch den Ort, können ihre eigenen Kunstwerke oder die der anderen Kinder betrachten. Und Platz für weiter Bilder ist auch noch. red