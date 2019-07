Bilder für den Bürgervereinskalender

Wenn man durch Redwitz streift, trifft man auf nur noch wenige verbliebene Gastwirtschaften und Geschäfte. Doch es gab Zeiten, da war dies einmal ganz anders. In der Kronacher Straße und rund um den Marktplatz waren beinahe in jedem Haus ein Laden, ein Handwerksbetrieb oder eine Wirtschaft. Mit dem Bürgervereinskalender für das kommende Jahr will der Bürgerverein "Lebendiges Redwitz" einen Blick in die Vergangenheit der Gemeinde richten und an die Zeiten von blühendem Einzelhandel und Gastwirtschaften erinnern. Hierfür sucht der Verein alte Aufnahmen von ehemaligen Gastwirtschaften, den Brauereien, Geschäften und auch Handwerksbetrieben aus Redwitz und den Ortsteilen, die es heute nicht mehr gibt. Alte Fotos, Dias, Bilder, Negative und mehr werden von den Mitgliedern des Bürgervereins abgeholt und nach dem Digitalisieren unbeschädigt zurückgebracht. Wer Bilder zur Verfügung stellen kann, wird gebeten, sich an Jürgen Gäbelein, Telefon 09574/652591, E-Mail juergen-gaebelein@web.de, oder an Jochen Körner, Telefon 09574/1322, E-Mail jochen-koerner@t-online.de zu wenden. Zudem wird der Bürgerverein am morgigen Samstag mit einem Ausschank bei der Eröffnung des neuen Bürgerhauses vertreten sein. Die Besucher können hier ebenfalls mit den Mitgliedern Kontakt aufnehmen. red