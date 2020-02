Bilder, die aufrütteln sollen

"Ich bin ein Migrations...." - was danach noch kommen sollte, verschluckte der prominente Schirmherr Ron Williams an der Vernissage für die Ausstellung "Sackgasse Extremismus" am Frankenwald-Gymnasium in Kronach. Der dunkelhäutige Schauspieler, Sänger und Entertainer machte nicht nur Musik an diesem Abend, sondern er sprach auch aus eigener Erfahrung über den Fremdenhass.

Emotional und eindringlich warnte er vor rechtsextremen Parolen und dem Nachplappern von Schlachtrufen. Williams griff auf eigene Erlebnisse zurück. Erst in seinem Heimatland USA, später als Soldat in Deutschland. "Ich bin in Georgia direkt hineingeboren in die 1960, als der Ku-Klux-Klan gewütet hat. Und als Soldat in Deutschland war ich in meiner Einheit ebenfalls der einzig Farbige. Aber bei all dem Hass, der mir manchmal entgegenschlug, wollte ich immer wissen, warum jemand so denkt wie er denkt. Wissen ist nämlich ein Werkzeug, um dagegen anzugehen." Und schmunzelnd erzählt er: "Man nannte mich ,Ronny the lawer‘, also ,Ronny den Anwalt‘, weil ich immer für Gerechtigkeit gekämpft habe. Man muss wissen, warum Menschen so sind, wie sie sind, gerade wenn sie nicht so sind, wie sie sein sollen."

Ein anschließender "Talk extrem" mit ihm und den "MutMachern" Franziska Lang und Jonas Baumann bot noch tiefere Einblicke: "Wie nutzen Sie, Herr Williams, Ihre Position, um gegen Rechtsextremismus zu kämpfen?", war eine der Fragen. Seine Antwort: "Ich gebe zu: Mein ,Lautsprecher‘ ist etwas größer. Gerade in den 80er und 90er Jahren war ich das einzige Gesicht im Fernsehen, das nicht Roberto Blanco hieß. Man muss einfach Antennen aufhaben, um die Falle Rechtsextremismus zu erkennen."

Auf die Frage, ob die Gesellschaft extremistischer werde, meinte er lakonisch: "So lange wir einen Trottel wie Donald Trump im Weißen Haus sitzen haben, ja. Leider kann jeder Idiot, Faschist und Rassist auf den sozialen Netzwerken seinen Sch...veröffentlichen. Der braune Sumpf wird dann mit Bildern schön aufpoliert." Sein Appell an die Schüler: "Ihr seid die Zukunft. Wenn ihr es nicht packt, dann war es das." Williams lobte die deutsche Verfassung und die wehrhafte Demokratie. "Ihr wollt sicher nicht so werden wie Amerika. Setzt Intoleranz gegen Intoleranz."

"Dem Navi nicht blind vertrauen, überhaupt nicht blind vertrauen. Hirn nicht völlig abschalten." All das waren gut gemeinte Ratschläge für die Schüler und die kamen von ihrem Schulleiter Harald Weichert. Er riet dazu, einen inneren Wertekompass zu entwickeln, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen und dem Hass entgegenzutreten.

"Hier endet der Weg der letzten 18 Monate", meinten Jule Ditsche und Hanna Schmidt. Lilo Ehrsam und Miriam Ginevrino ergänzten: "Über Extremismus muss man aufklären, damit jeder die Mechanismen versteht. Viele von den ,Mut-Machern‘ haben sich das erste Mal mit diesem Thema beschäftigt."

Die Ausstellung, die deutlich macht, wie Rechtsextremismus funktioniert, zeigt Bilder, die aufrütteln sollen und zum Nachdenken anregen. Genau aus diesem Grund soll sie auch auf Reisen gehen und Station in verschiedenen Schulen machen.

Matthias Simon sprach für die Kolpings-Familie, die als Kooperationspartner das Projekt unterstützte. "Es ist eine Zeit der großen Umbrüche, in der alle auf der Suche nach Stabilität sind. Zeigt Flagge, sagt eure Meinung und vor allem: Lasst euch nicht unterkriegen."