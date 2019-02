Bilder bearbeiten

Mit dem Programm Adobe-Photoshop-Elements lassen sich Bilder korrigieren und retuschieren, man kann Effekte anwenden oder 3D-Texte integrieren. Wie das geht, zeigt ein Kurs der Volkshochschule an fünf Abenden. Der erste Termin ist am Mittwoch, 27. Februar, in der Löwenstraße 12. Teilnehmer sollten Windows-Grundkenntnisse haben, heißt es in einer Mitteilung der VHS. Anmeldungen werden unter Telefon 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de entgegengenommen. red