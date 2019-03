Bilder aus Westkanada, Uganda und Ruanda

Zwei beeindruckende Bildvorträge entführen die Besucher am Freitag, 8. März, um 18 Uhr im Vortragsraum "Plückners" im "Welcome Kongresshotel" (Mußstraße 7) nach Westkanada sowie nach Uganda und Ruanda. Von den Rocky Mountains und den atemberaubenden Nationalparks in Alberta bis zur Schönheit Vancouver Islands führt die Reise im ersten Vortrag. Dan geht es nach Uganda und Ruanda. Gezeigt werden die Naturschönheiten im Queen-Elisabeth-Nationalpark. Bilder von unvergesslichen Begegnungen mit den Berggorillas runden diesen Vortrag ab. Weitere Infos gibt es beim Veranstalter Dirks Reisen in Bamberg. Der Eintritt ist frei. red