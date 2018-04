Bilder aus dem Paradies

Die Fotogruppe des Vereins Natur & Freizeit Thurnau weist auf eine Sonderveranstaltung hin. Am Donnerstag, 26. April, zeigt Richard Schmitt seine Lichtbilder-Vision "Sardinien - ein Inselparadies, das auch hält, was es verspricht". Die Präsentation im Vereinshaus, Oberer Markt 24, beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Auf den ersten Blick begeistern den Sardinienreisenden die traumhaften feinsandigen Buchten, an denen türkis bis dunkelblau und durchaus karibiktauglich das Mittelmeer strandet.



Die Farben sind echt

Man wird Lügen gestraft, wenn man behauptet, die Farben des Meeres sind in den Prospekten und Reisebüchern manipuliert und übertrieben dargestellt. Nein, die Farben sind echt und man kann erst mal nicht anders, als da stehen und staunen. Ein Inselparadies, das auch hält, was es verspricht.

Dann ist da aber der zweite Blick. Dieser erschließt sich einem erst, wenn man sich von der Küste entfernt, eines der pitoresken Bergdörfer der Barbagia besucht oder im Inneren des Supramontegebirges riesige Höhlensysteme entdeckt, die einem den Atem stocken lassen. Oder wenn man bei einer Wanderung auf eine Tausende von Jahren alte Siedlung trifft und ehrfurchtsvoll die riesige Granitplatte eines Gigantengrabes der Nuraghenkultur bestaunt. Derweil huschen Eidechsen über die heißen Felsen der Ogliastra, und ein Griff in den Feigenbaum eröffnet dem Besucher die kulinarischen Köstlichkeiten Sardiniens.

Welcher dieser beiden Blickwinkel die Seele am meisten berührt, muss jeder für sich entscheiden. Bei dieser Beamershow, die unter anderem mit original sardischer Musik vertont ist, wird man beide Blickwinkel erfahren, erleben und lieben lernen. red