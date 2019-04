Bilder aus dem Iran

Die Volkshochschule Hofheim lädt in Kooperation mit dem Freundeskreis Asyl Hofheim für Donnerstag, 11. September, zu einem Bildvortrag über den Iran ein. Die Referentinnen Parisa Herawi und Monika Hoffmann berichten von ihren Reiseerfahrungen und Erlebnissen, die sie auf ihrer Tour von Damawand über Shiraz bis ans Kaspische Meer gesammelt haben. Passend zum Vortrag gibt es eine kleine kulinarische Köstlichkeit. Um eine Anmeldung unter www.vhs-hassberge.de oder unter der Telefonnummer 09523/7807 wird gebeten. Die Veranstaltung findet um 19 Uhr im Café "Diwan", Obere Sennigstraße 2, in Hofheim statt. Spenden an den Freundeskreis Asyl als Unkostenbeitrag sind erbeten. red