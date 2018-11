Bilder als Kalender

Bis 15. Januar schmücken die Sternzeichenbilder von Christa Möller die Räume des Kundenzentrums am Schönleinsplatz der VR Bank Bamberg. Der Lions Club Bamberg hat die Bilder in einem Kalender zusammengefasst. Dieser ist für 12,90 Euro vor Ort zu erwerben. Sämtliche Erlöse gehen an "Treffpunkt Menschen in Not" in Bamberg und an weitere gemeinnützige Projekte. Im Bild (von links) Michael Eigner vom Lions Club, Christa Möller und Bernhard Lamprecht (VR Bank) Foto: privat