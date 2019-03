Bilanz und Ehrungen beim TVH

Bei der Jahreshauptversammlung des Turnvereins in die Sportgaststätte der Bettelseehalle standen im Wesentlichen Informationen über den Verein und die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder auf dem Programm. Der Erste Vorsitzende, Martin Krohn, berichtete über ein relativ ruhiges Vereinsjahr. Größere Investitionen standen diesmal nicht an. Die abteilungsübergreifenden Veranstaltungen wie Nikolausfeier im Wäldchen am Börstig und die Weihnachtsfeier wurden wie immer bestens angenommen. Der Kinderfasching des Vereins platzt inzwischen aus allen Nähten.

Um die sportliche Zusammenarbeit mit den Schulen zu fördern, hat der Verein seit Herbst 2018 mit Mona Amschler eine FSJlerin angestellt, die aus den eigenen Reihen kommt.

Bedauernd stellte der Vorsitzende fest, dass der Musik- und Spielmannszug sich im 60. Jahr seines Bestehens wegen Nachwuchsmangels aufgelöst hat. Er war zuletzt als Orchester nicht mehr spielfähig. Die verbliebenen Musiker wollen den Verein bei Veranstaltungen jedoch weiterhin musikalisch unterstützen, soweit es ihnen möglich ist.

Hauptproblem des Jahres 2018 war die Bewässerung der Tennisplätze. Man wird versuchen, bis zum Beginn der neuen Tennissaison das Brunnenproblem zu lösen.

Aufgrund der Ausgabendisziplin der Abteilungen und der konstanten Mitgliederzahl konnte Kassier Veit Popp von einem leicht gestiegenen Vermögensstand berichten. Er wies allerdings darauf hin, dass notwendige Investitionen in die Bausubstanz der 40 Jahre alten Bettelseehalle die Rücklagen sehr schnell übersteigen könnten.

Von vielen Projekten auch über die Vereinsarbeit hinaus berichtete die Vereinsjugendleitung. In Zusammenarbeit mit der Stadt Hallstadt, dem Bayerischen Jugendring, der Bayerischen Sportjugend im Kreis Bamberg und von "Integration durch Sport" wurden die verschiedensten Veranstaltungen angeboten und durchgeführt. Besonders erwähnt wurde eine Ehrung von Rike Straub. Sie erhielt am 6. Oktober 2018 die Ehrenmedaille für besondere Verdienste um den Sport in Bayern von Innenminister Joachim Herrmann überreicht.

Mehr als 1100 Mitglieder

Der sportliche Leiter des Vereins, Oberturnwart Jan Dütsch, berichtete von guten Ergebnissen im Wettkampfturnen. Er verwies jedoch auch auf die große Bedeutung der breitensportlichen Ausrichtung der Turnabteilung. Vom Kleinkinderturnen bis zur Seniorengymnastik biete der Verein sportliche Betätigung für jedermann. Neben dem Turnen können sich die Mitglieder im Handball, Volleyball, Tischtennis, Tennis und Schach betätigen. Erfreulich, dass trotz der Auflösung des Musik- und Spielmannszuges sich die Mitgliederzahl weiterhin über der 1100er-Grenze halten konnte. Ihren Beitrag dazu leisten die Mitglieder, die dem Verein über viele Jahre hinweg die Treue halten. Zur Ehrung standen an:

Für 40 Jahre Mitgliedschaft: Petra Eichelsdörfer, Sonja Nitsche, Heinrich Maier und Edmund Reinlein. Seit 50 Jahren bekennen sich zum Turnverein: Harald Pflaum, Ernst Hofmann, Wilhelm Büttner. Seit 60 Jahren im Turnverein sind: Robert Fuchs und Walter Koch.

Für langjährige Mitgliedschaft und besondere Leistungen im Ehrenamt bedankte sich der Verein mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft bei Siegfried und Silvia Blechinger sowie bei Karlheinz Neumohr

Da Vorstandswahlen nicht anstanden, wurden lediglich die in den Abteilungsversammlungen gewählten Vertreter für den Turnrat bestätigt.

Es sind dies die Abteilungsleiter: Christian Röbbenack (Handball), Wolfgang Hornung (Schach), Viktor Schaermann (Volleyball), Jürgen Eichelsdörfer (Tischtennis), Stefan Pfister (Tennis), Jan Dütsch (Turnen). Als weitere Delegierte für den Turnrat wurden bestätigt: Theresa Albrecht. Silvia Amschler, Silvia Blechinger, Reiner Dütsch, Lea Marie Frank, Walter Koch, Juliane Molitor, Karlheinz Neumohr, Martina Riedl, Maurice Schallenberg, Ralf Werner (KW). red