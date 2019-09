Im Rathaus sind von April bis September etliche Fundgegenstände eingegangen. Diese können von den rechtmäßigen Besitzern zu den Öffnungszeiten des Rathauses abgeholt werden. Gefunden wurden in Redwitz eine Jacke, ein Hut, eine Schmuckschatulle, zwei Brillen sowie ein Fahrrad, ein Fahrradhelm und eine Kinderjacke. In Unterlangenstadt wurde ein Pullover gefunden. Zudem warten diverse Schlüssel, die in Redwitz und Marktgraitz gefunden wurden, auf ihre Eigentümer. red