Bilanz der Vergesslichkeit

Das Fundamt der Verwaltungsgemeinschaft gibt die im Zeitraum von November 2018 bis April 2019 abgegebenen Fundsachen bekannt. Diese können zu den gewohnten Öffnungszeiten im Redwitzer Rathaus von den rechtmäßigen Eigentümern abgeholt werden. Gefunden wurden in Redwitz drei Fahrräder, zwei Paar Handschuhe, eine Jacke sowie ein Pullover in Unterlangenstadt. Weiter warten diverse Schlüssel, die in Marktgraitz und Redwitz gefunden wurden, auf ihre Eigentümer. che