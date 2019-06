Bikertreff und Inselrock

Am Wochenende nach Fronleichnam startet der 12. Inselrock auf der Mainhalbinsel - wie immer bei freiem Eintritt.Das Gelände liegt von der Stadtmitte Eltmann aus gesehen direkt an der B 26 in Richtung Bamberg kurz vor dem Ortsschild links. Das Veranstaltungsprogramm ist wieder sehr abwechslungsreich:

Am Freitag, 21.Juni, beginnt die Veranstaltung um 10 Uhr mit einer geführten Ausfahrt für Motorradfahrer in die Fränkische Schweiz mit Hans Pflaum als "Tourguide". Der Abend klingt ab 18 Uhr am Lagerfeuer aus. Ab 21 Uhr spielt die Live-Band "ZERO".

Am Samstag, 22.Juni, findet um 10 Uhr eine erste Ausfahrt mit Hans statt; danach um 14 Uhr die 2. Ausfahrt mit Horst. Während einer Pause wird es für die Motorradfahrer eine gemeinsame Andacht geben, die Jürgen Blechschmitt halten wird. Bei den Ausfahrten kann jeder mitfahren. Wer nicht mitfährt, kann sich bei Kaffee und Kuchen stärken. Abends spielt "Basement 12".

Am Sonntag, 22.Juni, wird ein reichhaltiges Bikerfrühstück aufgetischt.

An allen Tagen werden beim Inselrock frisch zubereitete Speisen angeboten, bei denen auch Vegetarisches dabei ist.

Willkommen ist jeder, der gute Laune mitbringt. Näheres ist nachzulesen unter motorradfreunde-eltmann.de

Die Motorradfreunde Eltmann freuen sich über zahlreiche Gäste. Der Inselrock findet bei jedem Wetter statt.