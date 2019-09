Biker wird schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag auf der Dooser Kreuzung ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Am Nachmittag fuhr ein 42-jähriger VW-Bus-Fahrer die Kreisstraße von Muggendorf nach Doos. An der Dooser Kreuzung hielt er an, um einen Motorradfahrer durchfahren zu lassen. Anschließend fuhr er los und übersah hierbei einen 52-jährigen Yamaha-Fahrer, der in Richtung Albertshof unterwegs war.

Mit dem Rettungshubschrauber

Durch den Zusammenprall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Der Biker kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Bayreuth.

Alle Insassen im VW-Bus blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro, wie die Polizei Ebermannstadt berichtet. pol